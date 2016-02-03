Лучшие Видеокарты с PCI Express 2.0 рейтинг: фото, характеристики, цены, отзывы

Мы собрали для вас фото, характеристики, цены и отзывы на Лучшие Видеокарты с PCI Express 2.0 рейтинг.
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ASUS GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1800Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
- видеокарта NVIDIA GeForce GT 730
- 2048 Мб видеопамяти GDDR3
- частота ядра/памяти: 902/1800 МГц
- разъемы DVI, HDMI, VGA
- поддержка DirectX 12, OpenGL 4.4
Цена
от 4788 руб. до 6850 руб.
Отзывы о ASUS GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1800Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
Достоинства
Качество
Фирма
Недостатки
Стоимость
Комментарий
Видеокарта лично мне нравится. Особо в навороченные игры не играю, а брал в основном для стабильной работы компьютреа, возомжности посмотреть видео, немного интернета, ну и легкие игры. Работает хорошо, не шумит, не греется. А что еще для счастья надо.
Достоинства
Хорошая производительность
Графика неплохая
Недостатки
Никаких особых не нашел
Комментарий
Видеокарта мне подошла хорошо, я как раз хотел себе хорошую иощную карту, чтоб и поработать можно было спокойно, и игры шли без проблем. Собственно эта карточка со всем справляется.
Достоинства
Мощная видеокарта
Надежная
Недостатки
Стоимость по сравнению с аналогами, но это же Asus — качество
Комментарий
Системник себе собирал — взял и маку ASUS и эту видеокарту поставил — все отлично соединилось, установилось и определилось. Имеет очень приличные характеристики — Ведьмак 3 пошел спокойно с ней.
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GIGABYTE GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1333Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
- видеокарта NVIDIA GeForce GT 610
- 1024 Мб видеопамяти GDDR3
- частота ядра/памяти: 810/1333 МГц
- разъемы DVI, HDMI, VGA
- поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2
Цена
от 3246 руб. до 3675 руб.
Отзывы о GIGABYTE GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1333Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
Достоинства
Обычная офисная видеокарта .
Недостатки
Слишком дорого для такого девайса .
Комментарий
По сути встроенное видеоядро i3 3220 идет на ровне с этой видеокарточкой ,брал конечно в первую для просотра видео ,работы ,но временами хотелось и поиграть в свою любимую left4dead2 идет кстати нормально .
Есть HDMI выход ,можно работать на двух мониторах ,не греется .
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GIGABYTE GeForce GTX 560 830Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560
- 1024 Мб видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 830/4008 МГц
- поддержка режима SLI/CrossFire
- разъемы DVI x2, Mini HDMI
Цена
от 10000 руб. до 10950 руб.
Отзывы о GIGABYTE GeForce GTX 560 830Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP
Достоинства
— Очень, очень, ОЧЕНЬ тихая!
— Производительность на уровне
— Соотношение цена/производительность очень радует
Недостатки
— У некоторых экземпляров дребезжит система охлаждения, особенно на высоких оборотах
— Слабовата подсистема питания, из-за чего при высоких нагрузках,например в тестах FurMark, карта вешает систему из-за перегрева подсистемы питания
— В остальном супер
Комментарий
Расскажу как я победил,указанные выше недостатки, вдруг кому пригодится.
1. Снимаем вентиляторный блок, он держиться всего на 4х маленьких винтиках. Снизу этого блока, между вентиляторами и радиатором нужно положить прокладку из чего-нибудь мягкого, типа поролона или аналогичного материала, толщина прокладки 3-5 мм. Я приклеил тонкие,самоклеющиеся полоски для заклеивания окон на зиму. Прикручиваем все обратно. Вуаля! Карту теперь вообще не слышно. Проблема решена.
2. Проблему перегрева подсистемы питания я решил снижением напряжения на ядре GPU с 1.000в до 0.937в в 0(нулевом, максимальном) режиме производительности. И опа, все работает как часы. Волосатый бублик работал около часа и никаких вылетов или зависаний.
Управлять напряжением можно с помощью утилиты Nvidia InspectorПол часа работы и карточка будет работать гораздо лучше и стабильнее. Судя по форумам, это довольно редкие проблемы, но если они возникли, попробуйте решить их так же как и я, надеюсь поможет!
Достоинства
-отличное охлаждение.
-игры на ультра настройках без тормозов.
-хорошее соотношение цена/качество.
-находится по производительности на уровне 560 Ti, а цена ниже.
Недостатки
Не обнаружены.
Комментарий
Тестировал Палит 450 и 460 MSI до этого — очень шумели. Думал и эта карта будет шуметь, оказывается Гигабайт их сделал )))
Достоинства
Новейший 114 чип, быстрая DDR5 память, технология Ultra Durable VGA, элементная база с японской родословной, массивный алюминиевый радиатор пронизанный 4-мя медными тепловыми трубками обдуваемый 2-мя тихоходными 100мм вентиляторами
Недостатки
Шина памяти узковата, оперативной памяти хотелось больше … аля придирки )
Комментарий
Купил на смену Gigabyte HD4870 и сразу затестил в FurMark, при разрешении 1600х900 супер тяжелого теста с пост обработкой 45 fps на дефолтных частотах, температура вплотную приблизилась к 90′, но учитывая дикий нрав волосатого бублика это не критично. Ведь даже в разогнанном состоянии 900/1800/4400 (не стал сильнее насиловать) ни в одной игре(Red Faction, Blur, F.E.A.R 3 , Split Second ) на максимальных настройках температура выше 70′ не поднималась, при этом вентиляторы крутились на 1800 об/м. Отличный видеоускоритель с эффективной и безшумной системой охлаждения.
Достоинства
Отличная модель. Работает с БП на 480W, так что не верьте требованиям, написанным на коробке. Тянет все новые игры на максимуме с моей слабой оперативкой. Не шумит.
Недостатки
На больших нагрузках корпус карты слегка дребезжит и приходится поправлять его пальцем. Греется где-то до 70 градусов при сильной жаре и игре в BF3.
Комментарий
Интересно, что зимой 2012 карта стоила за 6000, в мае цена упала до 5200 ( по которой я ее и купил ). Теперь же цена снова выросла.
Достоинства
Цена,Хороший разгон (960/1800/4400),Охлаждение.
Недостатки
Не замечено.
Комментарий
Я очень доволен!Самый последние игры (Ведьмак 2,Феар 3,Дирт 3) на макс настройках — летают!
Достоинства
Невероятно тихая, для аналогичных предложений от других производителей, на сей момент наибольшая производительность за 212 уе. Поддержка Direct X 11/OpenGL 4.1.
Недостатки
Не нашел.
Комментарий
Выбирал 3 дня карточку под свой Сore i5-2500k. Ни чуть не пожалел. Температуру/производительность пока не тестил. Выбирал исходя из списка производительности видеокарт на сайте nix.ru.
До этого был старенький Athlon XP 2500+/и куча разных видях. Небо и земля просто!
Достоинства
Отличная карта по умеренной цене! С 4х ядерным процессором и новым драйвером (285.62) Battlefield 3 на ультра настройках — без тормозов. Очень тихая и зффективная система охлаждения. Надежная марка.
Недостатки
За полгода использования не к чему придраться. Только через пару лет устареет(( — прогресс.
Комментарий
Покупкой доволен, выбирал долго читал на всех, форумах, каких нашел 80% отзывов положительные. На 2-3 года хватит тянуть все на максимуме. Использую с 27 монитором — изображение отличное!
Достоинства
воистину тихая, использую программу (EVGA Precision) в ней скорость измеряется в %, так вот при 80% можно услышать шум вентиляторов.При максимуме оборотов появляется ощущение что они плохо закреплены дребежат, но в играх мне еще не доводилось так ее разогреть и поэтому не слышно шума.
Тепловыделение приличное в тестах и до 75 греется.
Недостатки
вот что мне не понравилось так это, выход mini HDMI, при подключении переходника к кабелю сильно провисает и ломает тонкий переходник, уже успел погнуть.Лучше бы туда 2 входа HDMI сделали
Комментарий
все остальное устраивает, даже поддается разгону
Достоинства
1. Цена (брал за 5580)
2. производительность (ведьмак 2 на ультра без уберсэмплинка 60 фпс)
3. охлаждение (максимум что видел — 65С)
4. Соотношение ценакачество (лучше не найдете)
5. тихое охлаждение
Недостатки
пока не увидел
Комментарий
берите её обязательно, если увидите, лучшая по соотношению ценакачество. Отлично встанет на core i5-2400. Волосатый бублик прогрел её до 78, но в играх такого долго не увидите, гарантирую. Охлаждение отличное, тихое, даже при оборотах на 100% карточка не сильно шумит. Все игры летают на ультра.
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PNY Quadro 2000 625Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 2600Mhz 128 bit DVI
- видеокарта NVIDIA Quadro 2000
- профессиональная
- 1024 Мб видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 625/2600 МГц
- разъемы DVI, DisplayPort x2
Цена
от 26320 руб. до 41062 руб.
Отзывы о PNY Quadro 2000 625Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 2600Mhz 128 bit DVI
Достоинства
Отличная карта для SolidWorks
Недостатки
Не заметил
Комментарий
Для игр не катит совершенно. В играх она не круче GT 9600. Но в SolidWorks эта карта показывает на что способна.
Достоинства
Действительно быстрее работает с трехмеркой чем, например, GTX 580 с 3 Гб оперативной памяти. Фирменный продукт Нвидиа, гарантия качества и все такое.
Недостатки
Цена. Довольно устарела в моральном плане.
Комментарий
Нужно обновить отзыв, дабы отдать должное этой видеокарте. Признаю, что разница игровых и проф. картах все-таки заметна и довольно существенна. Особенно на тяжелых сценах в Майе (сцена с одним объектом без текстур, света и окружения ~ 200 мб). Вьюпорт эта карта крутит гораздо легче, чем GTX 580 3гб. На рендер особо не влияет, но по достоверным источникам эта карта последняя в линейке, которая наиболее эффективно работает с GPU-рендером Iray. Возможно, немного быстрее работает с IPR рендером в майке, но объективно не проверял. Цена все-таки завышена, с учетом выхода нового поколения проф. карт.
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Palit GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1070Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
- видеокарта NVIDIA GeForce GT 610
- 1024 Мб видеопамяти GDDR3
- частота ядра/памяти: 810/1070 МГц
- разъемы DVI, HDMI, VGA
- поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2
Цена
от 2685 руб. до 4100 руб.
Отзывы о Palit GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1070Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
Достоинства
Достаточно весомый плюс это её цена. Совместима со всеми известными мне материнками (т.е. вас не ждёт сюрприз как с радиками когда нужно менять или видюху или материнку) Наличие всех разъёмов. Потребляемая мощность смешная (потянет даже старый Codegen-овский 300 БП 300w). Почти не греется при условии если корпус хорошо продувается.
Недостатки
Подключено к ней на данный момент 2 монитора одновременно. Если разогнать на 10-12 процентов частоты, поставить боковое охлаждение, то можно комфортно играть в Farcry3 на минимальных настройках.
Комментарий
На мой взгляд за свои деньги просто золотая видеокарта, минусов не найдено, а её производительность за такие деньги довольно неплоха.
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MSI GeForce GTX 460 725Mhz PCI-E 2.0 768Mb 3600Mhz 192 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP Cyclone
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460
- 768 Мб видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 725/3600 МГц
- поддержка режима SLI/CrossFire
- разъемы DVI x2, Mini HDMI
Цена
7490 руб.
Отзывы о MSI GeForce GTX 460 725Mhz PCI-E 2.0 768Mb 3600Mhz 192 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP Cyclone
Достоинства
Отличная система охлаждения. В простое 30 градусов, в 3dmark11 60. И это при очень серьезном разгоне 875/1750/4200 (ядро/шейдер/память) при базовых для GTX460 675/1350/3600. И при этом оооооочень тихая.
Недостатки
ну если б еще на 1-1,5 подешевле))) Брал за 6400.
Комментарий
После моей 4850 производительность раза в 1,5-2 выше. А главное то что ТАКОЙ ТИХОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Я ЕЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ. Стал слышать как движутся головки в хардах )))
Достоинства
Тихая и производительная СО
Отличная производительность
Отличный разгон
Достойная комплектация
Недостатки
Для некоторых будет критично расположение питания сзади видеокарты.
Других недостатков не обнаружено.
Комментарий
Отличная видеокарта. Одна из самых тихих и производительных систем охлаждения. До неё была пара GTS250 512мб в SLI. GTX460 на порядок обошла эту связку) У меня попался отличный экземпляр. Взял стабильную планку в 960 мгц по ядру и 2010 мгц по памяти. Температура в простое с таким разгоном 51, в играх не выше 70 при комнатной 25.
Достоинства
Хороший потенциал разгона. Не референс, что радует.
Недостатки
Цена возможно на 1000 рублей завышена. Адекватная её цена: 4500-5000 рублей. Два питания 6pin. У кого мало молексов либо вообще нет 6 pin, то возможно придется докупать переходники(если молексов меньше 4). Карта питается двумя 6pin разъёмами.
Комментарий
По производительности примерно как Radeon 5830. Но если её немного погнать(легко сделать даже новичку) то уделает её только в путь.
Достоинства
Мощная видюха Свою цену оправдывают (6050 рублей)Call of Duty black ops на макс параметрах и разрешении 1440х900 летает просто Тихая проктически не слышна за 3 месяца эксплуатации не перегревалась не разу
Недостатки
Пока не выявил
Комментарий
У кого не хватает денег на что то по-мощнее берите эту
Достоинства
Тихая, производительная, холодная (в моём корпусе Aerocool VX-E Pro LE) температура в простое всего 26 градусов! (+/-). Под нагрузкой не выше 45!
Недостатки
Не выявлено.
Комментарий
Требует два 6-pin питания. Но у меня на блоке есть ещё два 8-pin. так что позаботьтесь заранее о хорошем БП.
Достоинства
карта тихая ,холодная,производительная по цене
Недостатки
пока не заметил
Комментарий
предыдущий пост вранье — карте нет года ,и она уже разогнана,на заводе
покупкой доволен
Достоинства
Лучшая карта в категории цена-качество,тянет в Full Hd такие игры как Max Payne3 , Tomb Raider, Hitman Absolution,Skyrim, Gta 4 и тд, не на макс конечно ,но близко пользуюсь уже 3 года,доволен жутко!
Тихоня,не греется,все что нужно не максимальному задроту))
Достоинства
Тихая, с управляемым вентилятором. Максимальная температура поддерживается около 60-65 градусов. Цена-качество оптимальная.
Народная карта.
Недостатки
Нет
Комментарий
HDMI тут есть, чем нет, как было сказано одним комментом. Видимо, человеку лень использовать переходник на огромный кабель или заменить кабель нормального размера под mini HDMI.
Не возникло не одного негативного мнения. Замечательная карта.
Достоинства
Качественый заводской разгон, очень хорошая система охлождения. Хорошая проихводительность в играх. При максимальной нагрузке без разгона температура поднимается максимум до 75%. Хорошая штатная программа для разгона.
Недостатки
Не понравились драйвера от msi. Нужно ставить от nVidia.
Комментарий
Покупкой доволен. Всем рекомендую к прочтению обзор. http://www.easycom.com.ua/video/msi_n460gtx_cyclone/
Достоинства
1) Производительность
2) Цена (лично мое мнение)
3) Почти безшумна
Недостатки
Можно только отметить, что все тепло идет в корпус, а так впринципе и все!
Комментарий
В своей ценовой категории, лидер!
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HP Quadro FX 1800 550Mhz PCI-E 2.0 768Mb 1600Mhz 192 bit DVI
- видеокарта NVIDIA Quadro FX 1800
- профессиональная
- 768 Мб видеопамяти GDDR3
- частота ядра/памяти: 550/1600 МГц
- разъемы DVI, DisplayPort x2
Цена
от 25788 руб. до 28224 руб.
Отзывы о HP Quadro FX 1800 550Mhz PCI-E 2.0 768Mb 1600Mhz 192 bit DVI
Достоинства
у нас на работе стоит такая, мы в ней с Солиде рисуем, я честно скажу только если вы точно знаете что покупаете для работы вопросов нет отлично все тянет прорисовывает не тормозит с очччч большими сборками вид реалистичный, но если вы решили купить её поиграть не надо выбрасывать деньги на ветер
Недостатки
дорогая зараза
Комментарий
рабочая вещь не более
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GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti 970Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4200Mhz 192 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
- 1024 Мб видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 970/4200 МГц
- поддержка режима SLI/CrossFire
- разъемы DVI x2, Mini HDMI
Цена
6560 руб.
Отзывы о GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti 970Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4200Mhz 192 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP
Достоинства
Хорошее охлаждение, тихая, достаточно мощная, гарантия 36 месяцев, заводской разгон, память DDR5, шина 192 bit, PWM-кулер, CUDA, PhysX.
Недостатки
Явных недостатков за эту цену не обнаружил.
Комментарий
Хорошая видеокарта среднего уровня. Был приятно удивлен низким уровнем шума, т.к. до этого стояла Гигабайт с пассивным охлаждением, думал на этой вентилятор будет напрягать. Но нет, кулер сам регулирует обороты, в режиме 2D (офис, интернет) частота GPU падает до 100 mhz, кулер работает на 1000-1200 оборотах и её практически не слышно. В играх прогревается до 50-55 градусов, в простое 30-35. Считаю, что это очень холодная карта, т.к. предыдущая Gigabyte 8600GT с пассивной СО грелась в играх до 95 градусов, при этом была медленнее раза в 2 минимум. Теперь об играх. Всё-таки для максимальных настроек в разрешении FullHD она слабовата (в современных играх). В Mafia 2 комфортно играть на максимуме, но без сглаживания и PhysX. Team Fortress 2 и Left2Dead2 идут на полном максимуме со сглаживанием. Call of Duty думаю пойдут на максимуме все серии, т.к. там старый движок. Скоро куплю Battlefield 3, на сглаживание не надеюсь, но просто высокие настройки думаю потянет. По поводу драйверов — никогда не ставьте драйверы с диска из коробки, как правило туда кладут неактуальные версии. Всегда качайте с официального сайта последние версии. Я поставил текущую версию на данный момент (285.62 WHQL) — проблем пока нет. Утилитами для разгона пользоваться крайне не рекомендую — будете ловить зависания и артефакты в самые ответственные моменты, стабильность дороже прироста в 3-5 процента. Блок питания у меня 450 ватт, FSP. В общем, если у вас невысокое разрешение монитора, то этой карты хватит на все текущие игры. Если хотите играть в разрешение FullHD 1920×1080 на максимальных настройках во все игры, то стоит присмотреться к следующему уровню — 560 Ti и выше. Но это уже будет совсем другой бюджет, плюс будет нужен мощный блок питания и мощный процессор.
Достоинства
Сравнительно тихая, за свои деньги отрабатывает на ура
Недостатки
Нет
Комментарий
Игрушки NFS Shift 2 и WOW идут на максимальных настройках, разрешение 1440*900.
В играх макс температура 62 градуса, с программой FoldingHome GPU при 100% загрузке температура поднялась до 71. Блок питания FSP 400w — тянет нормально видеокарту и проц Q9500. На фоне шума корпуса видеокарта совсем не выделяется.
Очень рад этой карточке, по сравнению со старой Sapphire 5670 намного производительнее.
Достоинства
Заводской разгон, хорошее охлаждение, поддержка 2ух мониторов!
Недостатки
Занимает 2 слота PCI-E, шина 192 бит.
Комментарий
Хорошая, бюджетная игровая карта!
Покупкой доволен.
Достоинства
Мощьная.новые игры тянет без бэ….
Недостатки
Еще не видел!!!И надеюсь не будет)))
Комментарий
Не знаю как в дольнейшем!!!Но надеюсь эта карточка покажет себя)))Игры тянет:Batman arkham city.Crysis-2.Assassins Creed-1.2.3.Да надеюсь что еще пойдет на Assassins Creed Revelations))).Brink))Да и много чего на максимальных настройках !!!(Система:Intel core i5.DDR3-4GB.И эта карточка…Да еще забыл GTA IV идёт на всех максимальныйх настройках!!!
Достоинства
Видюха норм все игры прут на максимуме
битва за британию и hunded пашут на максимуме на разрешении 1280х1024
Недостатки
почему то GTA4 иногда подвисает а так норм
Комментарий
Если хотите сэкономить денег и в тоже время иметь норм видяху тогда бери вот эту видяху
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PNY Quadro 600 640Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1600Mhz 128 bit DVI
- видеокарта NVIDIA Quadro 600
- профессиональная
- 1024 Мб видеопамяти GDDR3
- частота ядра/памяти: 640/1600 МГц
- разъемы DVI, DisplayPort
Цена
от 17270 руб. до 17623 руб.
Отзывы о PNY Quadro 600 640Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1600Mhz 128 bit DVI
Достоинства
Компактный размер, наличие запасной планки для встраивания в широкие/узкие корпуса. Поддержка специальных драйверов для 3ds max и autocad. Отличная работа с случаях сложного моделирования. Адаптивная деградация работает сильно лучше чем на игровых картах. Полигоны в сложных сценах не ребят. Эта карточка позволяет комфортно работать при 2-6 миллионах полигонов. Начиная от 10 млн. полигонов начинаются очень существенные тормоза. Малое энергопотребление — всего 40 вт.
Недостатки
Цена должна/могла быть быть ниже.
Не поддерживает nvidia sly (2 карточки параллельно воткнуть не получится).
Комментарий
Эту карту стоит покупать только для работы в 3ds Max, Autocad и прочих приложений, для которых она сертифицирована (можно посмотреть сайт nvidia). Категорически не подходит для игр.Отдельно замечу, что для 3ds max и Autocad нужно будет скачать дополнительные драйвера (3ds max performens driver и autocad performens driver). Естественно еще нужно ставить системный драйвер для виндоус.Производительность виндоус аэро с этой видеокартой всего 6.2Так же замечу, что эта карточка позволяет работать с 2мя мониторами (у нее 2 выхода: dvi и displey port(он вроде так называется)) при этом к карте прилагается переходик с дисплейпорта на dvi. Сам работаю с 2-мя мониторами.Брать карту нужно только если вы профессионально занимаетесь моделированием, а денег на quadro 2000 или более старшие модели у вас нет. В остальных случаях вы зря потратите деньги.
Достоинства
В Solidworks на вк Quadro 600 работа идет без тормозов и это при сборке в 5000-9000 деталей в режиме Realview(фотореалистика)+ разрез сборки без тормозов тоже.
Недостатки
Не работает на старых чипсетах с процесорами core 2 duo (e6600,e7200 и тп), то есть работает, но тормозит как геймерская карта.
Комментарий
Конфигурации i3 + 8gb ram + Quadro 600 для средней сложности до 10000 деталей , загрузка проца до 18% не более.
!!! КАК показал рабочий опыт в 1,5 года — CPU i3 для рабочей станции не хватает, появляются тормоза в больших сборках с деталями сложной формы, когда работаешь с массивами (например расставляешь крепеж). Вынуждены были поменять проц на i7, тем самым почти решив проблему задумчивости. Как нам объяснила техподдержка Солидворкс, при замене(добавлении) элемента занимает время пересчет параметров всей модели , но опять же морально устаревшая видео карта нас продолжает устраивать — все летает(кручу верчу как хочу).
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PNY Quadro K4000 PCI-E 2.0 3072Mb 192 bit DVI
- видеокарта NVIDIA Quadro K4000
- профессиональная
- 3072 Мб видеопамяти GDDR5
- разъемы DVI, DisplayPort x2
- поддержка DirectX 11, OpenGL 4.3
Цена
от 63955 руб. до 90760 руб.
Отзывы о PNY Quadro K4000 PCI-E 2.0 3072Mb 192 bit DVI
Достоинства
Габариты энергоэффективность
Недостатки
цена! Не знаю чем это связанно крупные проекты которые раньше не открывались работают как то не понятно бывают скачки производительности 60-50 fps то летают то притормаживают 2-5 fps смотрю загрузки GPU скачки есть иногда до 40% атак загрузка 8-10 % может драйвер на знаю
Комментарий
Взял юту карту в замен gtx970 Для работы в 3d max и AutoCAD прирос заметен Теперь могу позволить проекты по крупнее
Достоинства
Значительно ускоряет работу во многий приложениях, работающих с графикой, как 3d, так и 2d фото/видео
Недостатки
Цена
Комментарий
За эти деньги можно зять гораздо более производительный в большинстве приложений и игр GeForce. Рекомендую покупать только тем, кто работает в профессиональных графических приложениях и точно знает, для чего ему нужна именно Quadro, иначе это будет просто трехкратная переплата.
Достоинства
Занимает 1 слот, не шумит
Недостатки
цена
Комментарий
Купил взамен 560ti для видеомонтажа. Разницы не заметил вообще, рендер немного быстрее, но меня это не интересует, так как хотелось бы комфортной работы в режиме real-time, чтобы не подвисало. Работаю в sony vegas, Загрузка карты не превышала 84%, в среднем 60. Такое ощущение, что она работает не на полную катушку.
Достоинства
Работа в графических 2D и ЗD приложениях без тормозов.
Недостатки
Легко забивается пылью, в относительно чистом офисном помещении.
Комментарий
После года работы комп. стал произвольно отключаться. Грешил на перегрев процессора, увеличил охлаждение в самом корпусе, не помогло. Заменил охл. на процессоре, не помогло. Установив утилиты FurMark и SpeedFan выяснил, что греется видеокарта. Нагревается до 105 гр.С и перезагрузка при 100% скорости ее вентилятора.
Достал, разобрал — каналы радиатора на входе забиты пылью. Почистил, температура вернулась в 83гр.С, скоростью вентилятора 40%.
Удачи.
Достоинства
в два раза меньше греется,и в два раза меньше жрёт питания я считаю карта просто супер,характеристики говорят сами за себя
Недостатки
Adobe Premiere Pro CC ,так же как и на предыдущих версиях работает не на всю катушку
Комментарий
Adobe Premiere Pro CC 7 карту прописывать не пришлось,она там уже есть
Достоинства
Профф карта
Недостатки
просто нет
Комментарий
Карта только для профессионального использования, в примьере CS 6 отлично работает, прописать в ручную карту в корне программы, CS 7 у адобе не будет)))
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