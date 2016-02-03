Лучшие Видеокарты с PCI Express 2.0 рейтинг: фото, характеристики, цены, отзывы

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от 10000 руб. до 10950 руб.

Отзывы о GIGABYTE GeForce GTX 560 830Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP

Достоинства — Очень, очень, ОЧЕНЬ тихая!

— Производительность на уровне

— Соотношение цена/производительность очень радует Недостатки — У некоторых экземпляров дребезжит система охлаждения, особенно на высоких оборотах

— Слабовата подсистема питания, из-за чего при высоких нагрузках,например в тестах FurMark, карта вешает систему из-за перегрева подсистемы питания

— В остальном супер Комментарий Расскажу как я победил,указанные выше недостатки, вдруг кому пригодится.

1. Снимаем вентиляторный блок, он держиться всего на 4х маленьких винтиках. Снизу этого блока, между вентиляторами и радиатором нужно положить прокладку из чего-нибудь мягкого, типа поролона или аналогичного материала, толщина прокладки 3-5 мм. Я приклеил тонкие,самоклеющиеся полоски для заклеивания окон на зиму. Прикручиваем все обратно. Вуаля! Карту теперь вообще не слышно. Проблема решена.

2. Проблему перегрева подсистемы питания я решил снижением напряжения на ядре GPU с 1.000в до 0.937в в 0(нулевом, максимальном) режиме производительности. И опа, все работает как часы. Волосатый бублик работал около часа и никаких вылетов или зависаний.

Управлять напряжением можно с помощью утилиты Nvidia InspectorПол часа работы и карточка будет работать гораздо лучше и стабильнее. Судя по форумам, это довольно редкие проблемы, но если они возникли, попробуйте решить их так же как и я, надеюсь поможет!

Достоинства -отличное охлаждение.

-игры на ультра настройках без тормозов.

-хорошее соотношение цена/качество.

-находится по производительности на уровне 560 Ti, а цена ниже. Недостатки Не обнаружены. Комментарий Тестировал Палит 450 и 460 MSI до этого — очень шумели. Думал и эта карта будет шуметь, оказывается Гигабайт их сделал )))

Достоинства Новейший 114 чип, быстрая DDR5 память, технология Ultra Durable VGA, элементная база с японской родословной, массивный алюминиевый радиатор пронизанный 4-мя медными тепловыми трубками обдуваемый 2-мя тихоходными 100мм вентиляторами Недостатки Шина памяти узковата, оперативной памяти хотелось больше … аля придирки ) Комментарий Купил на смену Gigabyte HD4870 и сразу затестил в FurMark, при разрешении 1600х900 супер тяжелого теста с пост обработкой 45 fps на дефолтных частотах, температура вплотную приблизилась к 90′, но учитывая дикий нрав волосатого бублика это не критично. Ведь даже в разогнанном состоянии 900/1800/4400 (не стал сильнее насиловать) ни в одной игре(Red Faction, Blur, F.E.A.R 3 , Split Second ) на максимальных настройках температура выше 70′ не поднималась, при этом вентиляторы крутились на 1800 об/м. Отличный видеоускоритель с эффективной и безшумной системой охлаждения.

Достоинства Отличная модель. Работает с БП на 480W, так что не верьте требованиям, написанным на коробке. Тянет все новые игры на максимуме с моей слабой оперативкой. Не шумит. Недостатки На больших нагрузках корпус карты слегка дребезжит и приходится поправлять его пальцем. Греется где-то до 70 градусов при сильной жаре и игре в BF3. Комментарий Интересно, что зимой 2012 карта стоила за 6000, в мае цена упала до 5200 ( по которой я ее и купил ). Теперь же цена снова выросла.

Достоинства Цена,Хороший разгон (960/1800/4400),Охлаждение. Недостатки Не замечено. Комментарий Я очень доволен!Самый последние игры (Ведьмак 2,Феар 3,Дирт 3) на макс настройках — летают!

Достоинства Невероятно тихая, для аналогичных предложений от других производителей, на сей момент наибольшая производительность за 212 уе. Поддержка Direct X 11/OpenGL 4.1. Недостатки Не нашел. Комментарий Выбирал 3 дня карточку под свой Сore i5-2500k. Ни чуть не пожалел. Температуру/производительность пока не тестил. Выбирал исходя из списка производительности видеокарт на сайте nix.ru.

До этого был старенький Athlon XP 2500+/и куча разных видях. Небо и земля просто!

Достоинства Отличная карта по умеренной цене! С 4х ядерным процессором и новым драйвером (285.62) Battlefield 3 на ультра настройках — без тормозов. Очень тихая и зффективная система охлаждения. Надежная марка. Недостатки За полгода использования не к чему придраться. Только через пару лет устареет(( — прогресс. Комментарий Покупкой доволен, выбирал долго читал на всех, форумах, каких нашел 80% отзывов положительные. На 2-3 года хватит тянуть все на максимуме. Использую с 27 монитором — изображение отличное!

Достоинства воистину тихая, использую программу (EVGA Precision) в ней скорость измеряется в %, так вот при 80% можно услышать шум вентиляторов.При максимуме оборотов появляется ощущение что они плохо закреплены дребежат, но в играх мне еще не доводилось так ее разогреть и поэтому не слышно шума.

Тепловыделение приличное в тестах и до 75 греется. Недостатки вот что мне не понравилось так это, выход mini HDMI, при подключении переходника к кабелю сильно провисает и ломает тонкий переходник, уже успел погнуть.Лучше бы туда 2 входа HDMI сделали Комментарий все остальное устраивает, даже поддается разгону